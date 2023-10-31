Kuruluş Osman’ın 134. bölümünde neler olacak?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 134. Bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi ortalığı karıştırırken, Orhan Bey ise Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurur.

134.BÖLÜMDE OLACAKLAR

OSMAN BEY, LEFKE KALESİ'Nİ YAKUP BEY'DEN ALACAK MI?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?