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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın 134. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın 134. bölümünde neler olacak?

Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın 134. bölümünde neler yaşanacak? İşte yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın 134. bölümüne dair detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 134. Bölümünde Yenişehir'e Üstad Gera'nın gelişi ortalığı karıştırırken, Orhan Bey ise Moğol kılığına girerek Mehmet Bey'i vurur.

134.BÖLÜMDE OLACAKLAR

OSMAN BEY, LEFKE KALESİ'Nİ YAKUP BEY'DEN ALACAK MI?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Kuruluş Osman’ın 134. bölümünde neler olacak?

UÇLAR'IN YENİ DÜŞMANI: ÜSTAD GERA!

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

BORAN BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

Kuruluş Osman’ın 134. bölümünde neler olacak?

MALHUN HATUN'UN OYUNU!

Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?

ORHAN BEY, MEHMET BEY'İ VURUYOR!

Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür. Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?

Kuruluş Osman’ın 134. bölümünde neler olacak?

OSMAN BEY'İN CEVABI NE OLACAK?

Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir?

Kuruluş Osman her çarşamba Atv'de...

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