Tarihin görkemli merkezi Üsküdar

Turkuvaz Medya yazarları, şehir buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Üsküdar'ı gezdi. 2014'ten bu yana görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin hizmetlerini Turkuvaz Medya yazarlarına anlattı. Programa A Haber'den Erkan Tan, İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş, VAV TV'den Mustafa Akar katıldı.

HİZMETLER İNCELENDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşliğinde ilçeyi gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcuları, belediye tarafından hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi. Turkuvaz Medya yazarlarının ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Sonrasında tarihi mekanlarda kitapla kafenin buluştuğu 'NevMekan'ları gezen Turkuvaz Medya; kentsel dönüşüm alanlarını, çocuk köyü projesini, engelsiz yaşam merkezini, bilim merkezini, Hanım Sultanlar Müzesi'ni ve Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.

HERKESE BOĞAZ TURU

2017 yılında bir ilke imza atan Üsküdar Belediyesi, insanları denizle buluşturmak ve denizden İstanbul'u görmek adına Valide Sultan Gemisi'ni yaptırdı. 500 yolcu kapasiteli gemide Perşembe günleri lise son sınıf öğrencileri Boğaz turu yapıyor. Rezervasyon yaptırmak kaydıyla herkes gemiyle Boğaz turuna çıkabiliyor. Aynı zamanda gemiyle haftada 2 gün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na turlar yapılıyor. Gemiden şimdiye kadar 5 milyon kişinin yararlandı.

RESTORE EDİLDİLER

İlçedeki tarihi mekânları yeni bir perspektifle ele alan Üsküdar Belediyesi, şimdiye kadar Üsküdar Sahil, Selimiye, Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Kandilli'de 5 tane Nevmekan adını verdiği, kafe ve kütüphanenin bir arada olduğu tesisi ilçe sakinleriyle buluşturdu. Bir yandan tarihi mekânları restore ederek vatandaşların kullanımına açan belediye bir yandan da ilçe halkına vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturdu.

ÇOCUK KÖYÜ AÇILIYOR

Üsküdar Belediyesi'nin önemli çalışmalarından biri olan Kandilli'deki Çocuk Köyü, şehrin göbeğinde çocuklara benzersiz bir alan sunuyor. İçinde köy meydanı, köy evleri, köy konağı, pazar, fırın, bostan ve bahçeler, ahır, hayvanlar, köprü, dere, seyir terası ve değirmenin olduğu çok geniş bir alanda inşa edilen Üsküdar Çocuk Köyü'nde her şey köy yaşamına uygun bulunacak. Projenin bu ay sonu itibariyle bitirilmesi ve açılışının yapılması planlanıyor.

ÖZGÜN İÇERİKLİ EĞİTİM

Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına önemli bir çalışmayı hayata geçiren Üsküdar Belediyesi, Ünalan Mahallesi'nde Bilim Merkezi'ni kurdu. Merkezde astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik, doğa bilimleri ve tasarım atölyesi olmak üzere 5 farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimi veriliyor. Eğitimlere, randevu sistemiyle başvuran 6-14 yaş seviyesindeki öğrenciler kabul ediliyor.

EŞSİZ MANZARALI

Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi de geniş alanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı'na olan yakınlığı ile İstanbullulara eşsiz bir manzara sunuyor. Yaklaşık 90 bin metrekare alana sahip olan Nakkaştepe Millet Bahçesi, içinde birbirinden değerli ağaçlar, mesire alanları, spor alanları, tenis kortu, göleti, açık ve kapalı oyun alanlarıyla göz dolduruyor.

ENGELSİZ YAŞAM

Engelli bireyleri unutmayan ve onların hayatın her alanında olması için çalışan Üsküdar Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi'nde açtığı Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli bireylerin hayatına dokunuyor. Engelsiz yaşam merkezi, her haliyle engelsiz bir bina olarak tasarlanırken içinde grup eğitimi, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, pedagog, dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, su terapisi, hipoterapi, teknoterapi, sporla rehabilitasyon, yaratıcı drama, filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, folklor, ritim, bağlama ve ses, konser çalışmaları, resim, ebru, tekstil, bilgisayar, ahşap yakma ve dağlama, hüsn-ü hat, alzheimer okulu, hobi merkezi, gündüzlü bakım odaları, evde sağlık hizmeti ve kuaför hizmeti veriliyor.

TARİHTE ÜSKÜDAR

İSTANBUL'UN tam karşısında görkemli bir peyzaja bakan konumu ve Boğaz'ın, Asya Yakası'nda bir köprübaşı olması ile ayrı bir güzellik ve önem taşıyan Antik Çağın "Khrisopolis" i, Perslerin "Hrisopolis" i, Roma Dönemi'nin "Scutari" si Bizans'ın " Skudarium "u, Farsça'nın "Askadar"ı ,Evliya Çelebi'nin "Eski Dar"ı ve Türkler 'in " Üsküdar'ı çok görkemli bir geçmişe sahiptir. Üsküdar'ın iki kıta arasında doğal bir köprübaşı oluşu istilalara davetiye çıkarmış ve tarih boyunca farklı pek çok milletin egemenliğinde yaşamasına neden olmuştur. Tarihçesi M.Ö. 1000 yıllarında Fenikelilerin biri Kalhedon ( Kadıköy ), diğeri Moda Burnu'nda olmak üzere iki liman kentini kurmaları ile başlar.

KALICI İSKAN BAŞLADI

FENİKELİLER, şimdiki Salacak Sahili'nden , Kızkulesi 'ne doğru uzanan sığlık kısmı büyük taşlarla doldurarak bir mendirek oluşturmuşlar ve ticaret iskeleleri ile tersanelerini Salacak Limanı'nda kurmuşlardır. M.Ö. 410'dan M.Ö. 333 'e kadar Atina Egemenliğinde kalan Üsküdar , M.Ö. 333 'de İskender İmparatorluğu 'nun bir parçası olmuştur. 29 Mayıs 1453'de İstanbul'un, Türkler tarafından fethedilmesinden sonra Üsküdar hızla gelişme göstermiş, Üsküdar'a kesin ve kalıcı iskan başlamıştır. Bu bölgeye yerleşenlerin sayısı artıkça da günümüze kadar çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmaya devam etmiştir.

DÖNÜŞÜMDE EMİN ADIMLAR

İlçede büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatan Üsküdar Belediyesi; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde etap etap çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Büyük Çamlıca Camii'nin alt tarafını kapsayan bölge bir yandan dönüşümle birlikte eşsiz bir görünüme kavuşurken bir yandan da sağlıklı yaşam alanları inşa edilmiş oluyor.