Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, İzmir’de anıldı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk ne ifade ediyorsa Haydar Aliyev'in de Azerbaycan için onu ifade ettiğini söyledi.

Aliyev iktidara geldiğinde Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu belirten Memmedov, şöyle dedi:

"7,5 milyon nüfusu olan devlette 1 milyona yakın göçmen vardı. Ekonomi dağılmış durumdaydı ve devletin bütçesinde yalnız 40 bin dolar para vardı. Ülkenin birkaç bölgesi merkezden ayrılıp kendilerine bağımsız bir devlet yarattıkları durumda, Haydar Aliyev devletin başına geldi ve ilk olarak savaşı durdurdu. Ülkede hakimiyeti güçlendirdi."

Aliyev'in dış siyasetini de Türkiye yönünde yaptığını ifade eden Memmedov, şöyle konuştu:

"O dönemde öyle kolay değildi. Küçücük yeni bağımsızlığını elde etmiş devletin bölgede büyük devletlerin iradesine rağmen tren ve kara yollarını petrol ve doğal gaz boru hatlarının hepsinin Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkarılmasını planlamak, ortaya koymak, bunları yapmak öyle kolay bir iş değildi. Önümüzde büyük devletler duruyordu. Biz büyük bir Türk devletler teşkilatımızı yaratmalıydık. Bizim Orta Asya'daki kan kardeşlerimizle, Türkiye ile ortak olup gücümüzü birleştirip kendimizi savunma hakkını bu yoldan kazanmak olduğunu biliyorduk. Biz 100 milyar dolarlar para yatırım yapıp Hazar Denizi'ni Akdeniz ile birleştirdik. 50 milyon ton petrol taşımak gücünde olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattını çektik."

İşgalden kurtulan Azerbaycan'ın topraklarında bayram yaşandığını belirten Memmedov, Azerbaycan'ın Kafkaslarda sulh istediğini, hiçbir zaman savaş istemediğini vurguladı.

Memmedov, Azerbaycan Türkiye kardeşliğine de vurgu yaparak, güçlü olmanın iki devletin birlikteliğinden geçtiğini sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Memmedov'a günün anısına hediye takdim etti.

Programda Prof. Dr. Hasan Mert, katılımcılara, "Cumhuriyetin 100 yılı" başlıklı bir konferans verdi.