Akşener- İyi Parti üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

"Parti bizim kurduğumuz parti olmaktan çıkmıştır. Başka bir ifadeyle partinin siyasi yelpazedeki yeri belli değildir. Parti ne devedir ne de kuştur. İyi Parti daha iktidar olmadan kirlenmiştir. İktidar olunca olacakları düşünmek bile istemiyorum. En önemlisi İyi Parti yönetimi kamu parası ile bir elleri yağda bir elleri bağda sefa sürüyor." Yenilir yutulur olmayan bu ifadeler bürokrasi ve siyasette dürüstlüğü ile tanınan ve ilk günden bu yana Akşener'in yanında duran parti kurucusu, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın istifa açıklamasında yer alıyor.

Evet. Meral Akşener'in partisi İyi Parti üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, parti içi allak bullak, fırtınalar esiyor, istifalar kesilmiyor. Özellikle de Durmuş Yılmaz'ın istifası sonrası İyi Parti'de derin yarılma oluştuğu gözleniyor.

Yeni istifaların devam edeceğine dair kulislere bilgi akıyor. Huzursuz olan milletvekili sayısının 25 olduğu konuşuluyor. Durmuş Yılmaz'ın ardından Akşener'in sağ kolu olarak göze batan Prof. Dr. Bahadır Erdem'in istifasının son olmadığı söyleniyor.

Akşener'in tecrübeli bankacı-siyasetçi Cihan Paçacı ile de arasına kara kedi girdiği belirtilirken gözler bir dönemler Meral Akşener'in en yakınındaki isimler olan Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'a çevrilmiş durumda.

2 PARAMETRE ÖN PLANDA

Meral Akşener'in partisinin içindeki yarılmada iki parametre öne çıkıyor.

1- Kamu paraları CHP'li belediyelerle bağlantılı rant ve yurt dışına çıkarılan para iddiaları hava uçuşuyor.

2- İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı İyi Parti'nin aday çıkarma kararına yönelik karşılıklı suçlamalar.

PARA PUL SUÇLAMALARI

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın istifa gerekçeleri arasında yer alan, "İyi Parti yönetimi kamu parası ile bir elleri yağda bir elleri balda sefa sürüyor" sözleri üzerinde İyi Parti'de para-pul krizi sarsıcı gelişmelere konu oluyor.

Meral Akşener'in akrabası da olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın "Akşener'in yakın çevresinin ve benim mal varlığım araştırılsın" talebinin giderek savcılığa ulaşacak gelişmeleri tetiklediği belirtiliyor.

İYİ Parti'nin uzun zamandır Ekonomik-Mali İşler Başkanı olarak görev yapan Ümit Dikbayır, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin partisine başvuruda bulunmuştu.

DİSİPLİN KURULU'NA DİLEKÇE

İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında çıkan iddiaların araştırılması için partisinin disiplin kuruluna dilekçe yazdı. Dikbayır dilekçesinde, "Önceleri dedikodudur, nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça hakaret ve iftira halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir" dedi.

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN'

Ümit Dikbayır, araştırılmasını istediği iddiaları şöyle sıraladı: "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi, Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası, henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı." Ümit Dikbayır, İyi Parti Disiplin Kurulu'nun araştırma başlatmaması halinde meseleyi Cumhuriyet Savcılığı'na ileteceğini açıklarken çok kızdığını gösteren ifadelerde bulundu:

"Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan.

Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa.

Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum." İKİNCİ KRİZ: ADAY ÇIKARMA

İyi Parti içindeki ikinci kriz Ankara ve İstanbul'da CHP karşısına aday çıkarma ve çıkarmama noktası üzerinden sürüyor. Prof. Dr. Bahadır Erdem net biçimde Ankara ve İstanbul'da İyi Parti'nin aday çıkarma kararını eleştirerek partiden istifa etti. Mansur Yavaş karşısına çıkmak üzere yaptığı açıklamalar sonrası Meral Akşener'ın, "Adayımız Adnan Beker olmayacak" ifadesinden dolayı Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de çok rahatsız olduğu kulislerde konuşuluyor.

AYDIN VE DERVİŞOĞLU!

İyi Parti'de iki ağır top-etkili isim olan TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor. Bu iki isim, Meral Akşener'in İyi Parti'yi kurması sırasında çok güçlü hamleler yaptığı, teşkilatları kurduğu, milliyetçi teşkilat mensupları üzerinde çok etkili olduğu, bundan dolayı konuşmaya başlarsa İyi Parti'nin gerçekten sallanacağı ifade ediliyor. Meral Akşener'in uykularını kaçıran bir gelişme de eski sağ kolu-İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralıoğlu'nun yeni bir parti kurma çalışmaları. Yavuz Ağıralioğlu'nun parti içindeki mücadeleyi yakından takip ettiği, yeni parti teşkilatını İyi Parti'nin bölünme biçimine göre dizayn edeceği konuşuluyor.

SONUÇ

Evet. İyi Parti'de sert fırtınalar esiyor. Üçüncü yol stratejisinin sonucu ne olacak? 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucu Meral Akşener'in kaderini ve İyi Parti'nin nereye evrileceğini net ve açık gösterecek. Şunu net olarak söyleyebilirim: Ekrem İmamoğlu perde arkasında Meral Hanım ile anlaşmak için iç ve dış mahfilleri kullansa da Meral Akşener ve çekirdek kadrosu asla HDP (HEDEP)-CHP tandemi ile bir daha beraber olmayacak.