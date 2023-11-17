Erzurum’da turizm atağı

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Erzurum'da sadece üretim tesisleri ve belediye hizmetleri değil, turizm yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Şehrin tarihi bölgelerini ve doğal güzelliklerini yeniden canlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizminin incisi Palandöken için de dev bir projeyi devreye sokmaya hazırlanıyor.

"Palandökeni dünyanın yeni Davos'u haline getireceğiz" diyen Başkan Sekmen, bölgeye yeni kayak merkezleri yapacaklarını ve dünya markası 10'dan fazla otelin açılacağını söyledi.

Erzurum gezisine katılan gazetemiz yazarı Bülent Erandaç, Başkan Mehmet Sekmen ile sohbet etti.

YAKUTİYE'DE TARİHİ MEYDAN

Erzurum'un merkezinde yer alan Üç Kümbetler, Kale, Yakutiye ve Çifte Minare medreselerinin bulunduğu alanı yeniden restore ederek vatandaşın hizmetine açan Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi alanı yeniden canlandırmış durumda. Erzurum Kalesi'nin de olduğu alan daha önce kullanılamaz durumdayken, bugün peyzajlarıyla, yeşil alanlarıyla ve muhteşem tarihi yapılarıyla turizmin hizmetinde. Yerli-yabancı birçok turistin ziyaret ettiği bölgede tarihi Taş Han da yeniden düzenlenmiş durumda.

KÖYLERE KADAR ASFALT

Erzurum'da doğalgazın ulaşmadığı köy ve mahalle neredeyse yok gibi. İlçelere ve köylere hizmeti götüren Başkan Mehmet Sekmen, "Eğer köylerde doğalgaz hattı kurulamayacak durumdaysa biz taşıma ile yine gazı o bölgelere götürüyoruz ve vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. Her köy ve ilçede ana caddeleri asfaltladıklarını söyleyen Sekmen, kentsel dönüşüm konusunda da örnek çalışmalara imza atmış durumda. Yerinde dönüşüm modeliyle yürütülen çalışmalar ile şehir baştan sona yenileniyor. Büyükşehir iştiraki olarak kurulan ERKONUT kentsel dönüşüme de öncülük ediyor.

Kentsel dönüşümde Türkiye'de örnek belediye olduklarını belirten Başkan Sekmen, "Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlarda cazibe kazandırarak, Erzurum'un gelişmesini, gelişerek kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Erzurum'a değer katmaya ve Erzurum'u vitrine çıkarmaya devam edecek" dedi.

KIŞ MEVSİMİNİN GÖZ BEBEĞİ PALANDÖKEN

KIŞ turizmi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile dünyanın yeni Davos'u olacak. 12.5 kilometreyle Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan, uluslararası standartlara sahip 55 pistin toplam uzunluğu ise 87 kilometreyi bulan kış turizminin göz bebeği Palandöken, yeni master planıyla dünyaya adını altın harflerle yazdıracak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Palandöken'i yeni 'Davos' yapmak amacıyla hazırladığı turizm master planı için önümüzdeki dönemde çalışmalar başlatılacak.

MERKEZ, YENİDEN HAYAT BULACAK

BUNA göre, dağın diğer tarafında yer alan ve Palandöken 2 olarak adlandırılan Konaklı Kayak Merkezi, yeniden hayat bulacak. Dağın eteklerinde bir kayak tatil köyü olarak kurulacak olan Konaklı Kayak Merkezi, dünyaca ünlü otel zincirlerine ev sahipliği yapacak. Kayak merkezi uluslararası standartlara sahip pistleri, telesiyejleri ve sosyal donatıları ile kayak severlerin bir numaralı gözdesi halini alacak. Kurulacak spor tesisleriyle 12 ay boyunca hizmet verecek olan Palandöken Kayak Merkezi'ne 22 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Kayak Merkezi, liftlerle birleşecek.