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Kınık Çepni Boyu Derneği'nden unutulmaz gece

HABER MERKEZİ
Kınık Çepni Boyu Derneği’nden unutulmaz gece
İZMİR'İN Kınık ilçesinde Kınık Çepni Boyu Derneği öncülüğünde Batı Anadolu Çepni Boyu Kültür ve Dayanışma programı düzenlendi. Kınık Çepni Boyu Derneği Başkanı Salim Yılmaz, emeği geçen başta Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer olmak üzere, programa katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Yılmaz; "Kınık'ta hep birlikte Kültür ve Dayanışma gecelerini yaşadık. Çepni Boyu Dernekleri olarak programımıza olan desteklerinden dolayı; Kınık Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer'e, Polyak Genel Müdürü Serkan Bançekapılı ve diğer sponsorlara, geceye katılım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Çepni Boyu Dernekleri desteklerinden dolayı Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'e, Polyak Genel Müdürü Serkan Bançekapılı'ya ve diğer tüm sponsorlara teşekkür plaketi takdim ettiler.
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