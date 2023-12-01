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Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan Ayaş domatesi paylaşımı: El birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştıralım

Emine Erdoğan'dan Ayaş domatesi paylaşımı: El birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştıralım

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan Ayaş domatesi paylaşımı: El birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştıralım
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen domatesin, AB coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Anadolu'nun altın değerindeki topraklarından sofralarımıza ulaşan her nimet, eşsiz bir hediye. AB nezdinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yerel zenginliklerimize, Ankara'mızın meşhur Ayaş domatesinin de eklenmesi mutluluk verici. Ata yadigarı mirasımızı korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak için el birliğiyle yerli tohumu yaygınlaştırmayı diliyorum."
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