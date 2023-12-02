Bunu deneyin, kıyafetinizdeki yağ lekesinden şipşak kurtulun

Yemeklerimizin ana malzemesi olan yağ döküldüğü yerden kolayca çıkmayabiliyor. Kıyafetlerde hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de moral bozucu olabiliyor. Hemen giymeniz gereken kıyafetinizdeki yağ lekesini anında çıkarmak için ihtiyacınız olan tek bir malzeme var. Lekeyi anında çıkarıyor ve kıyafetinizi giymeye engel olmuyor. Kıyafetinize damlayan yağ lekesini ovalamaya gerek kalmadan anında çıkaran o formül…

15 DAKİKA SONRA TERTEMİZ

Gömleğinize, tişörtlerinize damlayan yağ lekesini anında çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey pudra. Yağ damlayan kıyafeti bekletmeden temizlemeniz gerekiyor. Lekeli bölgeye anında müdahale etmek lekenin çıkmasını sağlıyor. Yağ damlayan bölgeyi kaplayacak şekilde hemen bolca pudra dökün. 15 dakika bekleyin. Temiz bir peçete ile bölgeyi temizleyin. Sonuç tertemiz oluyor. Bu formül ile kıyafetinizi kirliye atmanıza gerek kalmadan giyebilirsiniz.