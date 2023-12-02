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Haberler Yaşam Bunu deneyin, kıyafetinizdeki yağ lekesinden şipşak kurtulun

Bunu deneyin, kıyafetinizdeki yağ lekesinden şipşak kurtulun

En sevdiğiniz kıyafetinize dışarı çıkmadan önce yediğiniz yemeğin yağı damladı diyelim ne yapardınız? Çözüm basit... Bu formül kıyafetinizden yağ lekesini şipşak çıkarıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yemeklerimizin ana malzemesi olan yağ döküldüğü yerden kolayca çıkmayabiliyor. Kıyafetlerde hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de moral bozucu olabiliyor. Hemen giymeniz gereken kıyafetinizdeki yağ lekesini anında çıkarmak için ihtiyacınız olan tek bir malzeme var. Lekeyi anında çıkarıyor ve kıyafetinizi giymeye engel olmuyor. Kıyafetinize damlayan yağ lekesini ovalamaya gerek kalmadan anında çıkaran o formül…

15 DAKİKA SONRA TERTEMİZ

Gömleğinize, tişörtlerinize damlayan yağ lekesini anında çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey pudra. Yağ damlayan kıyafeti bekletmeden temizlemeniz gerekiyor. Lekeli bölgeye anında müdahale etmek lekenin çıkmasını sağlıyor. Yağ damlayan bölgeyi kaplayacak şekilde hemen bolca pudra dökün. 15 dakika bekleyin. Temiz bir peçete ile bölgeyi temizleyin. Sonuç tertemiz oluyor. Bu formül ile kıyafetinizi kirliye atmanıza gerek kalmadan giyebilirsiniz.

Bunu deneyin, kıyafetinizdeki yağ lekesinden şipşak kurtulun

HIZLI BİR ŞEKİLDE TEMİZLİYOR

Yağ lekesini hemen çıkarmak için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntem, genellikle yağ lekelerinin hızlı bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur:

Malzemeler:

Bir kağıt havlu veya temiz bir bez

Mısır nişastası veya un

Bunu deneyin, kıyafetinizdeki yağ lekesinden şipşak kurtulun

Adımlar:

Yağ lekesi hemen oluştuysa, hızlıca müdahale etmek önemlidir. Lekenin üzerine bir kağıt havlu veya temiz bir bez koyarak fazla yağı emin.

Yağ lekesini üzerine mısır nişastası veya un serpin. Bu tozlar yağı emer ve lekenin yayılmasını engeller.

Tozu lekenin üzerine serptikten sonra biraz bastırarak hafifçe ovmadan dikkatlice çırpın. Toz, yağı emerek lekeyi hafifletecektir.

Mısır nişastası veya unun yağı emdiğinden ve lekeyi hafiflettiğinden emin olduktan sonra, fazla tozu temizleyin. Bir fırça veya elektrik süpürgesi kullanarak tozu nazikçe süpürün.

Yağ lekesi hala görünüyorsa, aynı işlemi tekrarlayın. Mısır nişastası veya un, yağ lekesini emmeye devam edecektir.

Bu yöntem yağ lekesini hızlı bir şekilde çıkarmak için etkili olabilir, ancak her türlü kumaş veya yüzey üzerinde çalışmayabilir. Özellikle hassas veya özel bakım gerektiren kumaşlar için öncelikle etiket talimatlarına bakmak önemlidir. Ayrıca, tozu uygularken fazla baskı uygulamamaya özen gösterin, çünkü bu kumaşa zarar verebilir.

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