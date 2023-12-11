Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.