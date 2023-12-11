Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Salı akşamları izleyicileri ekran başına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 49. bölümünde neler olacak?
49.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.
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