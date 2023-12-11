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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv'nin sevilen ve her bölümü merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölümle ekranlara gelecek. Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 49. bölümüyle ilgili araştırılmaya başlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 49. bölümü detayları sizlerle...

HABER MERKEZİ

Salı akşamları izleyicileri ekran başına Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 49. bölümünde neler olacak?

49.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ 49. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı yeni bölümleriyle Atv'de!

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