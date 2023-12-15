ÖTV’siz araç yalanıyla 200’e yakın engelliyi dolandırdılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 Nisan 2022'de engelli vatandaşların ÖTV'siz araç almak için internet üzerinden irtibata geçtiği kişilerce dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine 6 şirket ve 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında çete lideri Cengiz S. A. ile Rıdvan D.Y. geçtiğimiz Nisan ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

90 MİLYONLUK MAL VARLIGINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemelerde birinci derece akrabaları ve tespit edilen diğer şüpheliler olmak üzere 15 kişinin "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların devamında Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 4 daire, 1 arsa, 6 kamyonet, 26 araç, 3 motosiklet, 2 otobüs ile 20 şirkete tedbir kararı aldırdı.

"BENİM GİBİ EN AZ 200 MAĞDUR DAHA VAR"

Engelli annesine ÖTV'siz araç almak isterken 600 bin lira dolandırıldığını belirten ve kendisi gibi en az 200 mağdurun daha olduğunu söyleyen Yusuf Deniz, "Geçtiğimiz nisan ayında annemin engelli raporu ile araç almak için ilan sitesi üzerinden bir firmaya ulaştım. İstanbul Sancaktepe'deki mağazasına gittim 600 bin lira araç için ödeme yaptık. Aracın tescil işlemleri 10 gün sürüyor dedi biz aracın aldıktan 5 gün sonra firmayı kapatarak kaçtığını öğrendik. Yaklaşık 200 tane engelli aile mağdur oldu bizi dolandıran şahıslar suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yıllardır dolandırıcılık yapıyorlar. Bizden önce de İstanbul başta olmak üzere Ordu, Bursa, Sivas illerinde dolandırıcılık yaptığını öğrendik. Yüzlerce engelliyi mağdur ettiler şuan örgüt liderleri tutuklu. Parayı aklayan diğer örgüt yöneticileri hala serbest onlarında bir an önce yakalanmasını ve örgütlü suçlardan en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

"TÜRLÜ BAHANLERLE BİZİ OYALADILAR"

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen bir başka mağdur Celal Coşkun ise; "İnternet üzerinden araştırma yapıyordum bir ilan denk geldi. Bulduk elinde araç olduğunu söyledi. Şehir dışında olan engelli amcam için araç arıyorduk. Gittik fiyatı konuştuk üç parçada 640 bin lira ödedik. Prosedürü aynı bayilerdeki gibi anlattı bir şekilde ikna etti. Gelen giden de çoktu kabul etmeyenlerin parasını iade ediyoruz diye de güven verdi. Zaman uzadıkça türlü bahanelerle "araba şurada", "bugün-yarın gelecek" diye bizi oyalamaya başladı. Şüphelenmeye başladık paramızın iadesini isteyince de "bugün yarın vereceğim" dedi. Pazar günü gittiğimde zaten firma kapanmıştı, parayı da alamadık" dedi.