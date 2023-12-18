Reçel nasıl yapılır? Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor.

Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

Her şeyde olduğu gibi reçel yaparken de kullanılan malzemenin kalitesi ve tazeliği çok önemli. Reçel yapacağınız meyveleri mevsimine göre seçin. Doğal, hormonsuz meyveler kullandığınızdan emin olun. Diriliğini kaybetmiş meyveleri kullanmamalısınız. Eğer meyvelerinizin arasında ezilmiş, bozulmaya yüz tutmuş olanlar varsa onları ayıklayın. Ezilmiş meyveleri reçel yaparak kullanmak size ekonomik bir çözüm gibi geliyor olabilir. Ancak ortaya çıkan reçelin kötü olması şeker, enerji, zaman gibi birçok şeyin boşa gitmesi anlamına gelebilir.