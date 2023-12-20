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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavının ardından adayların merakla beklediği tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih işlemleri nereden yapılır? İşte ÖSYM 2023/2 KPSS tercih ekranı...

HABER MERKEZİ

ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlandı. Buna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

KPSS TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?
KPSS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS tercihleri 20 Aralık'ta başladı, 27 Aralık 2023 günü saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
1. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

2. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

Tercih yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINZ

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI AÇILDI! 2023/2 KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercih ekranı...

Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp https://ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.

Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.

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