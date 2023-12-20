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Haberler Yaşam Yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın formülü...

Yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın formülü...

Evde yoğurt mayalamak bu tekniklerle çok kolay. Katkısız, doğal ve aynı zamanda da kıvamlı yoğurt yapmak isteyenler bu formüllerle taş gibi yoğurt hazırlayabilecek. İşte dışarıda yediğiniz manda yoğurtlarını aratmayacak taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı...

HABER MERKEZİ

Hem maliyetten kurtulmak hem de doğal bir besin kaynağı tüketebilmek için, günümüzde yoğurt mayalamak yeniden önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Bu doğrultuda özellikle yoğurt mayalarken taş gibi yoğurt elde edebilmek için, ele alınması gereken bazı kriterler bulunuyor.

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

Yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın formülü...

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın. Ardından çömleklerin ağzını havlu bez ile kapatın. Tencere ve kavanoz dışında, çömlek mayalama yöntemini de mutlaka deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız…

Yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın formülü...

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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