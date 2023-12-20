Yoğurt nasıl mayalanır? İşte taş gibi yoğurt yapmanın formülü...

Hem maliyetten kurtulmak hem de doğal bir besin kaynağı tüketebilmek için, günümüzde yoğurt mayalamak yeniden önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Bu doğrultuda özellikle yoğurt mayalarken taş gibi yoğurt elde edebilmek için, ele alınması gereken bazı kriterler bulunuyor.

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor. (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız) Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.