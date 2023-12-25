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Haberler Yaşam İzmir bombası nasıl yapılır? İşte pratik İzmir bombası tarifi...

İzmir bombası nasıl yapılır? İşte pratik İzmir bombası tarifi...

Ege Bölgesi'nin sevilen tatlısı İzmir Bombası çay saatlerinin ve eve gelen misafirlerin bayılarak yiyeceği oldukça ünlü tatlılardan biri. Ayrıca çeşitleriyle de oldukça ünlü. Peki bol çikolatalı İzmir bombası evde nasıl yapılır? İzmir bombasının malzemeleri nelerdir? İzmir bombası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte evde İzmir bombası yapmanın püf noktaları...

HABER MERKEZİ

İzmir Bombası, Türk mutfağının baştan çıkarıcı lezzetlerinden biridir. Özel günlerde ve kutlamalarda sıklıkla tercih edilen bu muazzam tatlı, içerisinde farklı malzemelerin bulunduğu bir pasta olarak bilinir. İçerisinde çikolata, meyve ve krem şanti gibi lezzetler barındıran İzmir Bombası, görsel açıdan da oldukça etkileyici bir sunuma sahiptir.

'İZMİR BOMBASI'NIN KÖKENİ

İzmir Bombası'nın kökeni Ege bölgesine dayanmaktadır ve adını bu büyüleyici şehirden almaktadır. Geleneksel olarak sadece İzmir'de üretilen bu tatlı, zamanla diğer bölgelere de yayılmış ve popülerlik kazanmıştır.

EGE BÖLGESİNİN ÖZEL TATLISI

İzmir Bombası, Ege Bölgesi'ne özgü bir tatlıdır ve isminden de anlaşılacağı gibi, tadı ve sunumuyla gerçek bir "bomba" etkisi yaratır. İncecik pandispanya tabanı, çikolata, krema ve meyvelerle harmanlanarak unutulmaz bir lezzet sunmakta.

Ülkemizin çeşit çeşit ve güzel tatlıları arasında özel bir konumda bulunan ve özel lezzetlerinden biri olan İzmir bomba tatlısı yapılışı ve tarifi merak ediliyor. Peki, Evde İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İşte İzmir bomba tatlısı tarifi ve malzemeleri....

İzmir bombası nasıl yapılır? İşte pratik İzmir bombası tarifi...

EVDE İZMİR BOMBASI TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

90 gram margarin

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un

450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI

Margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartama tozu ve unu derbin bir karıştırma kabında ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Oluşan hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan 15 adet küçük beze oluşturun.

Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun. Hamuru çikolatanın üzerine doğru sarın. (bohça şeklinde) Ardından yaptığınız hamurları pişirme kağıdı ile fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra yenebilir.

Şimdiden afiyet olsun...

İzmir bombası nasıl yapılır? İşte pratik İzmir bombası tarifi...

'İZMİR BOMBASI'NIN PÜF NOKTALARI

Keki Pişirdikten Sonra Üzerini Nemli Bir Beze Örtmek

Kekin yumuşak ve hafif bir dokuya sahip olması için pişirdikten sonra üzerini nemli bir bezle örtmek önemlidir. Bu, kekin nemini korur ve daha lezzetli bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.

Kremanın İçerisine Limon Kabuğu Rendesi Eklemek

Kremanın içerisine eklenen limon kabuğu rendesi, İzmir Bombası'na hoş bir tazelik katar. Limonun ferahlatıcı aroması, tatlıyı daha çekici hale getirir.

Farklı Meyvelerle Denemek

İzmir Bombası'nın içerisine eklenen meyveler, tatlıya farklı bir lezzet katabilir. Çilek, frambuaz veya mango gibi meyveleri deneyerek kendi özgün İzmir Bombası tarifinizi oluşturabilirsiniz.

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