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Haberler Yaşam Ançüez nedir? Ançüez nelerde kullanılır?

Ançüez nedir? Ançüez nelerde kullanılır?

İtalyan mutfağıyla özdeşleşen ançüez, aslında bir balık ezmesidir. Peki ançüez nerelerde kullanılır, ençüez hangi balıktan yapılır? Protein değeri yüksek olduğu bilinen ançüez hangi baharatlarla yapılır? İşte ançüez ile ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Ançüez, kolay hazırlanabilen ve ekşimsi bir tada sahip olan bir sos türüdür. 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz mutfağında kullanılmaya başlanan bu sos, makarna ve pizzalarda da tercih ediliyor.

ANÇÜEZ HANGİ ÜLKENİNDİR?

Ançüez, İtalyan mutfağı ile özdeşleşmiş bir sos olsa da başta Türkiye, Portekiz ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla tüketiliyor.

Hem lezzetli hem de sağlığa faydalı bir sos olan ançüez, vücudun tuz ihtiyacını karşılar. Protein ve kalsiyum açısından da zengin olan balık ezmesi, kemik gelişimini destekler. Beyaz et olduğu için kilo aldırmaz ve sindirimi kolaydır. Pizza dışında birçok salata çeşidinde de ançüez sosu kullanılabilir.

Ançüez nedir? Ançüez nelerde kullanılır?

Ançüez Hangi Balıktan Yapılır?

Ançüez, genellikle hamsiden yapılsa da birçok farklı balıkla yapmak da mümkün. Özellikle tuzlama yöntemi kullanılarak sardalye ve çaça balıklarından da ançüez sosu hazırlanabilir.

Bu sosun istenilen kıvamda ve lezzette olmasını sağlayan en önemli etken bekleme süresidir. Sadece baharat ile hazırlanan soslar, buzdolabında bir gün bekletildikten sonra servis edilebilir. Tuzlama yöntemi ile hazırlanan sosların yenmesi içinse en az 1 hafta bekletilmesi gerekir.

ANÇÜEZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 gr sardalye

2 limon

1 su bardağı salamura tuzu

Sos malzemeleri:

Zeytinyağı

4 diş sarımsak- incecik kıyılmış

1 çay bardağı sirke

1 çay bardağı elma- üzüm sirkesi- karışık

1/2 limon- 1 dilimi dilimlenmiş kalanının suyu

1 tane kuru- acı pul biber

1 tatlı kaşığı tane karabiber

3 adet defne yaprağı

2 dilim taze zencefil- incecik

4 adet ardıç tohumu- çıtlatılmış

4 adet karanfil

1 ufak dal biberiye

HAZIRLANIŞI

İlk olarak sardunyalar temizlenir . Kenarlarda kalan kılçıklar cımbız yardımıyla çekilir.

Bir kaba alınan sardalyalar üstünü örtecek kadar suyla doldurulur ve suyun rengi berraklaşana kadar 5 er dakika sürelerle bekletilir.
Limon suyu ve tuzu karıştırın ve hazırladığınız karışımda balıkları yarım saat ya da 40 dakika kadar bekletin.
Tuzda sertleşen hamsileri bol suda yıkayın. Baharatlar, yarım limonun suyunu ve sirkeyi karıştırın ve zeytinyağı gezdirin.
Kuruladığınız balıkları bir kavanoza dizerek üzerine sos ve zeytinyağı dökün. Bir hafta kadar bekletin. Afiyet olsun.

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