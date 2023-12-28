Ançüez nedir? Ançüez nelerde kullanılır?

Ançüez, kolay hazırlanabilen ve ekşimsi bir tada sahip olan bir sos türüdür. 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz mutfağında kullanılmaya başlanan bu sos, makarna ve pizzalarda da tercih ediliyor.

ANÇÜEZ HANGİ ÜLKENİNDİR?

Ançüez, İtalyan mutfağı ile özdeşleşmiş bir sos olsa da başta Türkiye, Portekiz ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla tüketiliyor.

Hem lezzetli hem de sağlığa faydalı bir sos olan ançüez, vücudun tuz ihtiyacını karşılar. Protein ve kalsiyum açısından da zengin olan balık ezmesi, kemik gelişimini destekler. Beyaz et olduğu için kilo aldırmaz ve sindirimi kolaydır. Pizza dışında birçok salata çeşidinde de ançüez sosu kullanılabilir.