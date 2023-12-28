Ançüez nedir? Ançüez nelerde kullanılır?

Ançüez Hangi Balıktan Yapılır?
Ançüez, genellikle hamsiden yapılsa da birçok farklı balıkla yapmak da mümkün. Özellikle tuzlama yöntemi kullanılarak sardalye ve çaça balıklarından da ançüez sosu hazırlanabilir.
Bu sosun istenilen kıvamda ve lezzette olmasını sağlayan en önemli etken bekleme süresidir. Sadece baharat ile hazırlanan soslar, buzdolabında bir gün bekletildikten sonra servis edilebilir. Tuzlama yöntemi ile hazırlanan sosların yenmesi içinse en az 1 hafta bekletilmesi gerekir.
ANÇÜEZ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
500 gr sardalye
2 limon
1 su bardağı salamura tuzu
Sos malzemeleri:
Zeytinyağı
4 diş sarımsak- incecik kıyılmış
1 çay bardağı sirke
1 çay bardağı elma- üzüm sirkesi- karışık
1/2 limon- 1 dilimi dilimlenmiş kalanının suyu
1 tane kuru- acı pul biber
1 tatlı kaşığı tane karabiber
3 adet defne yaprağı
2 dilim taze zencefil- incecik
4 adet ardıç tohumu- çıtlatılmış
4 adet karanfil
1 ufak dal biberiye
HAZIRLANIŞI
İlk olarak sardunyalar temizlenir . Kenarlarda kalan kılçıklar cımbız yardımıyla çekilir.
Bir kaba alınan sardalyalar üstünü örtecek kadar suyla doldurulur ve suyun rengi berraklaşana kadar 5 er dakika sürelerle bekletilir.
Limon suyu ve tuzu karıştırın ve hazırladığınız karışımda balıkları yarım saat ya da 40 dakika kadar bekletin.
Tuzda sertleşen hamsileri bol suda yıkayın. Baharatlar, yarım limonun suyunu ve sirkeyi karıştırın ve zeytinyağı gezdirin.
Kuruladığınız balıkları bir kavanoza dizerek üzerine sos ve zeytinyağı dökün. Bir hafta kadar bekletin. Afiyet olsun.