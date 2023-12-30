Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

Zeytin Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytin üretimi ülkemizde de yaygındır. Türkiye dünyanın önde gelen zeytin üretici ülkeleri arasında yer alır. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen zeytinin doğal yapısında oluşan bileşenler tadını acı hale getirir. Zeytinlerin acılığı, işleme ve konserve süreci sırasında da azaltılır. Ancak sofralarımıza geldiğinde de bazı zeytinlerde acılık vardır. Zeytinin acı olması demek bozuk olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple zeytininizi çöpe atmanıza gerek yok. İşte zeytinin acısını aldıran o yöntem…
TUZLU SU
Zeytinin acılığını iki yolla alabilirsiniz. İlk yöntem ve en etkili yöntem tuzlu su. Zeytinleri tuzlu su içinde bekletmek, acılığını alır. Zeytinleri bir kaba alın, üzerine su ve tuz ekleyin. Zeytinlerin tuzlu suda bir süre beklemesine izin verin. Bu işlem, zeytinin içindeki acılığı azaltabilir. Ancak, bu işlem sırasında suyunuzu değiştirmeyi unutmayın.