Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

SUDA BEKLETME

İkinci yöntem ise suda bekletme. Zeytinleri sadece su içinde bekleterek acılığı almak mümkün. Zeytinleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından, suyunu düzenli aralıklarla değiştirin. Bu, acılığı azaltmaya yardımcı olabilir.

ZEYTİN NEDEN ACI OLUR?

Zeytinlerin acılığı, içerdikleri doğal bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Zeytinlerin acı tadı genellikle oleuropein adlı bir fenol bileşiğinden gelir. Oleuropein, zeytin meyvesini olgunlaşmamışken korumak için bitki tarafından üretilen bir bileşiktir. Olgunlaştıkça, zeytin ağacı ve meyve, bu acı bileşiği azaltarak daha tatlı bir lezzet profiline sahip olur.

Zeytinlerin acılığı, işleme ve konserve süreci sırasında da azaltılabilir. Sızma zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinler genellikle önce tuzlu su veya sodayla işlenir, bu da oleuropein'in suya çözünmesine ve azalmasına neden olur. Ardından, zeytinler özel bir salamura (tuzlu su) içinde fermente edilir veya konserve edilir, bu da acılığı azaltır ve daha hoş bir lezzet elde edilmesini sağlar.

EVDE ZEYTİN NASIL KURULUR?

Zeytin yapımı için gerekli malzemeler:

1 kg İçin:

1 kg mor renkte henüz tam siyaha dönmeyen zeytin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağından 1 parmak eksik kaya tuzu

1 Türk kahvesi fincanı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

İyi bir sofralık zeytin elde etmek için zeytinlerin özenle seçilmesi önemlidir. Zeytin yapımına başlamadan önce zeytinlerin kabuğu zedelenmiş, yaralı, hastalıklı veya fazla yumuşak olanları ayıklanmalı ve iyice yıkanmalıdır.