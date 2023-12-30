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Haberler Yaşam Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan zeytinin tadı bazen acı olabiliyor. Zeytinin türünden kaynaklı da olabilecek bu acılık değiştirilebiliyor. Ama çoğu kişi bunu bilmiyor. Peki zeytinin acılığı nasıl alınır? Zeytinin acılığı nasıl giderilir? Acı zeytini çöpe atmadan önce bunları deneyin! İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Zeytin Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytin üretimi ülkemizde de yaygındır. Türkiye dünyanın önde gelen zeytin üretici ülkeleri arasında yer alır. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen zeytinin doğal yapısında oluşan bileşenler tadını acı hale getirir. Zeytinlerin acılığı, işleme ve konserve süreci sırasında da azaltılır. Ancak sofralarımıza geldiğinde de bazı zeytinlerde acılık vardır. Zeytinin acı olması demek bozuk olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple zeytininizi çöpe atmanıza gerek yok. İşte zeytinin acısını aldıran o yöntem…

TUZLU SU

Zeytinin acılığını iki yolla alabilirsiniz. İlk yöntem ve en etkili yöntem tuzlu su. Zeytinleri tuzlu su içinde bekletmek, acılığını alır. Zeytinleri bir kaba alın, üzerine su ve tuz ekleyin. Zeytinlerin tuzlu suda bir süre beklemesine izin verin. Bu işlem, zeytinin içindeki acılığı azaltabilir. Ancak, bu işlem sırasında suyunuzu değiştirmeyi unutmayın.

Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

SUDA BEKLETME

İkinci yöntem ise suda bekletme. Zeytinleri sadece su içinde bekleterek acılığı almak mümkün. Zeytinleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından, suyunu düzenli aralıklarla değiştirin. Bu, acılığı azaltmaya yardımcı olabilir.

ZEYTİN NEDEN ACI OLUR?

Zeytinlerin acılığı, içerdikleri doğal bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Zeytinlerin acı tadı genellikle oleuropein adlı bir fenol bileşiğinden gelir. Oleuropein, zeytin meyvesini olgunlaşmamışken korumak için bitki tarafından üretilen bir bileşiktir. Olgunlaştıkça, zeytin ağacı ve meyve, bu acı bileşiği azaltarak daha tatlı bir lezzet profiline sahip olur.

Zeytinlerin acılığı, işleme ve konserve süreci sırasında da azaltılabilir. Sızma zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinler genellikle önce tuzlu su veya sodayla işlenir, bu da oleuropein'in suya çözünmesine ve azalmasına neden olur. Ardından, zeytinler özel bir salamura (tuzlu su) içinde fermente edilir veya konserve edilir, bu da acılığı azaltır ve daha hoş bir lezzet elde edilmesini sağlar.

EVDE ZEYTİN NASIL KURULUR?

Zeytin yapımı için gerekli malzemeler:

1 kg İçin:

1 kg mor renkte henüz tam siyaha dönmeyen zeytin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağından 1 parmak eksik kaya tuzu

1 Türk kahvesi fincanı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

İyi bir sofralık zeytin elde etmek için zeytinlerin özenle seçilmesi önemlidir. Zeytin yapımına başlamadan önce zeytinlerin kabuğu zedelenmiş, yaralı, hastalıklı veya fazla yumuşak olanları ayıklanmalı ve iyice yıkanmalıdır.

Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

YAPILIŞ ADIMLARI:

Zeytinler iyice yıkanmalı ve su içinde bir süre bekletilmelidir, böylece olası ilaç kalıntıları temizlenir.

Yıkanmış zeytinler, plastik turşu bidonu veya geniş ağızlı pet şişelere tartılarak doldurulmalıdır. Bidonlar çok sıkı doldurulmamalıdır.

Zeytinlerin üzerine (1 kg için) ayçiçek yağı, kaya tuzu, üzüm sirkesi ve toz şeker eklenmelidir.

Bidonun ağzı sıkıca kapatılmalı, ardından bidon çalkalanmalı ve yan yatırılıp ileri geri sallanmalıdır.

Zeytin bidonları, oda sıcaklığında bir köşede bekletilmelidir. Her gün, bidonlar yan yatırılarak ileri geri sallanmalıdır. Bu işlem, zeytinlerin fermantasyon sürecini hızlandırır.

Zeytinin acılığı nasıl giderilir? İşte ihtiyacınız olan malzeme...

Zeytinlerin hazırlanma süreci genellikle 1-1,5 ay sürer. Her gün düzenli olarak sallama işlemi yapılmalıdır.

3 ay sonra zeytinler yenmeye hazır hale gelir. Ancak, damak tadınıza uygun bir süre belirleyip o süre sonunda da tadına bakabilirsiniz.

Uyarı: Zeytinlerin tadına bakmak için en az 1,5 ay beklemelisiniz. Bu süreden önce açıp tadına bakmamanız önerilir.

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