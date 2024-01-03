Çürük domatesleri çöpe atmayın! Şu şekil değerlendirin

Domates, herkesin evinde yaygın olarak bulunan bir sebzedir. Herhangi bir yemeğin lezzetini alabilmek için kullanılır. Aynı zamanda oldukça faydalıdır.

Domatesin yiyecek dışında hayatınızı kolaylaştıracak yönleri de mevcut. Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün.

Domateslerin üzerinde küf oluşmaya başladığında birçok kişi çöpe atmayı tercih eder. Ancak faydalarını öğrendikten sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. İşte çürük domatesi değerlendirebileceğiniz yöntemler...