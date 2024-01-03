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Haberler Yaşam Çürük domatesleri çöpe atmayın! Şu şekil değerlendirin

Çürük domatesleri çöpe atmayın! Şu şekil değerlendirin

Çürüyen domateslerinizi çöpe mi atıyorsunuz? Peki bu israfa bir 'dur' demek ister misiniz? Çürümüş domateslerinizi atmadan önce düşünün! İşte çürümüş domateslerinizi değerlendirebileceğiniz yöntemler...

HABER MERKEZİ

Domates, herkesin evinde yaygın olarak bulunan bir sebzedir. Herhangi bir yemeğin lezzetini alabilmek için kullanılır. Aynı zamanda oldukça faydalıdır.

Domatesin yiyecek dışında hayatınızı kolaylaştıracak yönleri de mevcut. Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöpe atmadan önce bir kere daha düşünün.

Domateslerin üzerinde küf oluşmaya başladığında birçok kişi çöpe atmayı tercih eder. Ancak faydalarını öğrendikten sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. İşte çürük domatesi değerlendirebileceğiniz yöntemler...

Çürük domatesleri çöpe atmayın! Şu şekil değerlendirin

Domates Konservesi: Özellikle kış için hazırlanan konservelerin ezilmiş ve yumuşamış olan domateslerden seçildiğini görmek mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra ileri seviyede çürümemiş domateslerin çürümüş bölümleri ayrılarak konserveye de katılabilir. Ancak çürük yerlerinin katılmaması gerekiyor. Çürük domatesler için domates fidesi tavsiye ediliyor.

Çürümüş domateslerin direkt olarak çöpe atılması israfa yol açabiliyor. Çünkü çürümüş domateslerin 3 yöntemle değerlendirilmesi mümkün olabiliyor. İşte söz konusu yöntemler; domates konservesi, domates fidesi ve salça.

Çürük domatesleri çöpe atmayın! Şu şekil değerlendirin

Domates Fidesi: Belirli bir kısmı ya da tamamı çürümüş domateslerin çürüyen yerleri halka biçiminde kesilerek toprağa gömülür. Güneş gören yere koyulması tavsiye edilir ve düzenli olarak sulanır.

Akabinde büyüyen fideleri uygun şekilde yeni yerlerine alarak verimi de arttırılabilir.

Salça: Çürümeye yeni başlamış olan domateslerden salça yapılması önerilebiliyor. Bunun sonucunda israfın önlenmesi de mümkün olabiliyor.

Ancak domateslerin ileri seviyede çürümemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle yeni çürümeye başlamış domateslerden seçilmesi tavsiye ediliyor.

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