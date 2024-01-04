Tosuncuk’un çiftliğinde milyarlık vurgun

ÇİFTLİK Bank vurgununun Tosuncuk lakaplı başrolü Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırdı. 2015 yılında Bursa'da sanal bir oyun tasarlayıp, sanal hayvanlardan elde ettiği ürünleri satacağı bir pazar oluşturan Aydın, başlattığı girişimciliği kısa sürede büyüttü.

BREZİLYA'DA TESLİM OLDU

ÇİFTLİK Bank oyunu inanılmaz bir popülerlik kazanınca, yatırım yapan kullanıcılardan alınan paralar ile gerçek çiftlikler kurdu. Buradan elde edilen karların yine kullanıcılara dağıtılacağını vadeden Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiyi dolandırdı. 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk', soluğu yurt dışında aldı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın, 2021 yılında teslim oldu ve Türkiye'ye getirildi. İfadesi alınan Aydın, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi. Aydın'ın ifadesinde, "En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon lira olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum" dediği öğrenildi.

YARIN: TİTAN SAADET ZİNCİRİ