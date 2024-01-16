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Konteyner yangınında 3 işçinin acı sonu

HABER MERKEZİ
Konteyner yangınında 3 işçinin acı sonu
İSTANBUL Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi de yaralandı. Yangın, Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan ve çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde dün sabah saatlerinde çıktı. Konteynerde yapılan incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin Fırat Karadağ (17), Murat Çolak,(21) Muhammed Şahin (18) olduğu belirlendi.
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