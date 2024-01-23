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Haberler Yaşam Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası'na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası'na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

Kapıda vize uygulaması ile Yunanistan'da gidilebilecek 10 ada yoğun olarak araştırılıyor. "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize muafiyeti" kararı sonrası en çok merak edilen adalardan biri olan Rodos Adası'na nasıl gidileceği ve vize ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi adalara kapıda vize ile gidilebiliyor? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ
Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize muafiyeti sağlanması ile birlikte gidilebilecek adalar merak ediliyor. Adalar arasında özellikle Rodos Adası en çok merak edilen, araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası'nda gezilecek yerler neresi? İşte tüm detaylar...

Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

RODOS ADASI
Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.

Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır. Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

Feribot: Rodos Adası'na Türkiye'den feribotla ulaşım mümkündür. Marmaris ilçesinden kalkan feribotlar, Rodos Adası'nın Rodos Limanı'na yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşmaktadır. Feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.

Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK YUNAN ADALARI

Yunanistan Göç Bakanı, Türklerin vizesiz tatile gidebileceği adaları açıkladı.

Bu adalar, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros.

Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

SAMOS ADASI
Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok. Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası. Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

KOS ADASI
İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür.

Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.

Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

MEİS ADASI
Meis Adası'na, Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

PATMOS ADASI
Patmos Adası, Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.

Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

LEROS ADASI
Leros Adası, Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir.

Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

KALİMNOS ADASI
Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.

Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.

Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.

SİMİ ADASI
Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.

Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.

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