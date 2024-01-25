Ateş Kuşları 40. bölüm izle | ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE

'Ateş Kuşları', 40. Bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen, Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları'nın 40. bölümünde neler olacak?
'Ateş Kuşları', 40. Bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen, Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları'nın 40. bölümünde neler olacak?
40.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek. Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak.
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Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak. Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.
39.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.