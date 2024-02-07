İkizlerine hem anne hem baba oldu

YENİ doğum yapan karısını 6 Şubat'taki depremde kaybeden Ali Tapanç, afetten kurtulan 1 yaşındaki ikiz bebekleriyle yaşamını sürdürüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ali ve hamile eşi Mislina Tapanç, geçen yıl doğum için Kahramanmaraş'a gitti. Mislina Tapanç'ın 12 Ocak 2023'te erken doğumla dünyaya getirdiği kızı Asya anneyle kaldı, gelişimi yetersiz olan oğlu Aras ise kuvöze alındı.

'YAŞAM KAYNAKLARIM'

EŞİ, oğlu için hastanede beklerken, kızıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesinin yanına giden Mislina Tapanç, burada depreme yakalandı. Depremin ardından hastaneden çıkıp yıkılan binaya giden baba, ailesinin desteğiyle kızı ile eşinin büyükbaba ve büyükannesini enkazdan çıkarmayı başardı. Tapanç, karısının cansız bedenine ulaşılmasının ardından ikizlerini yanına alıp memleketi Kadirli'ye döndü. Evlatlarına bakması dolayısıyla iş hayatına devam edemeyen acılı baba, eşinden geriye kalan 1 yaşındaki Asya ve Aras'a hem baba hem de anne oldu. Eşiyle kurduğu hayallerin deprem nedeniyle yarım kaldığını anlatan Tapanç, "İkizlerim beni hayatta tutuyor" dedi.

'NORMALLEŞMEYE ÇALIŞSAK BİLE YARALARIMIZ HALA TAZE'

DEPREMLERE Hatay'da yakalanan Dilber Yıldız (37) ile kızı Elif Yurtman (11), komşuları tarafından enkaz altından kurtarıldı, oğlu Ali Yurtman (13) ise hayatını kaybetti.

Depremin ardından memleketi Batman'a yerleşen Yıldız, "Kızım bir ışık gördüğünü söyledi. O ışığa doğru ilerlemesini istedim. Küçük bir delikten kızım, elini komşumun pijamasına atmış. Fark edip oradan aldılar. Oğlumun ise hiç sesini duyamadık. Daha sonra beni çıkardılar. Normalleşmeye çalışsak bile hala yaralarımız taze. Böyle bir felaketi umarım hiç kimse bir daha yaşamaz" dedi.

'MUTLULUĞU VE ÜZÜNTÜYÜ YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ'

YAŞANAN deprem bölgesinde 3'ü çocuk 12 kişiyi enkazdan canlı çıkarmayı başaran Giresun AKUT ekibinin gönüllüleri yaşadıklarının hala taze olduğunu ifade ederek hayatlarına dokundukları insanlarla gönül bağı kurduklarını ifade ettiler. Giresun AKUT ekibinin doktoru Ayşegül Okur, ölümle-kalım arasındaki ince çizgide çok zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek bugün dahi yaşadıkları o anların etkisinden kurtulamadıklarını söyledi. Deprem bölgesinde çok cana dokunduklarını ifade eden Alim Bekiroğlu, "Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarda kurtardıklarımızın mutluluğunu, kurtaramadıklarımızın da üzüntüsünü hala yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

OĞLUNU KAYBETTİ AMA BAŞKALARINA UMUT OLDU

KAHRAMANMARAŞ'TA görev yapan sağlık çalışanı Ufuk Yaşar, depremde kaybettiği oğlunun acısını bir kenara bırakıp başkalarına umut oldu. Yaşar, "Benim çocuğum için yapılacak bir şey kalmamıştı. Dedim ki bari başkalarının çocuğuna dokunalım, başkalarına umut olalım düşüncesiyle hareket ettim" dedi.

'ACIMIN TARİFİ YOK'

HATAY'IN İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 9 yakınını kaybeden 45 yaşındaki Kadriye Kapanoğlu, kız kardeşiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Enkazdan Kapanoğlu'nun 9 yakınının cansız bedeni çıkarıldı. Hayatta kalan kız kardeşiyle birlikte depremde kaybettikleri sevdiklerini özlemle andığını ve acısının tarifinin olmadığını anlattı.