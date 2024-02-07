YDS/1 başvuruları başladı! ÖSYM YDS başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart Pazar yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başvurular 15 Şubat'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "h ttps://ais.osym.gov.tr " internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2024-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 24 Mart 2024, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2024-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 7 – 15 Şubat 2024 (Ücret ödeme için son gün, 16 Şubat 2024)

2024- YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 3 Kasım 2024, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2024-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2024 (Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2024)

SINAV ÜCRETİ : 490,00 TL

2024-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Şubat 2024

2024-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ekim 2024

BAŞVURU İŞLEMİ

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır: a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.