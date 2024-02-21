İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, bölgeye insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik birçok eylem düzenleniyor. Bu eylem ise her geçen gün büyüyor. İstanbul Bebek'te bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanarak Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle eylemler sürüyor.

Gazze'ye yapılan bu katliamın acı bilançolarıyla her gün karşılaşırken ünlü isimler de İsrail karşıtı eylemlere destek veriyor.

GİTARIYLA GELDİ

Mısır Konsolosluğu önünde Refah Sınır Kapısı açılsın nöbetine bir isim daha katıldı. Türk ve Filistin bayrakları ile Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan grubu sanatçı Murat Kekilli yine yalnız bırakmadı.

Eline gitarını alıp 'Yıkılasın İsrail'i söyledi ve nöbet tuttu. Kekilli'nin o anları ise vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve destek topladı.