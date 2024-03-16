Domatesli bulgur pilavı büyükten küçüğe herkesin sevdiği bir lezzettir. Sulu yemeklerin ev etin yanına da yakışan domatesli bulgur pilavı nasıl hemen hemen her evde sürekli pişirilir ve afiyetle tüketilir. Peki domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Malzemeler:
1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
1 büyük boy kuru soğan
2-3 tane yeşil biber
1 yemek kaşığı biber salçası
3 adet domates
2 su bardağı iri bulgur (pilavlık)
Kaynar su
Tuz, karabiber, pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Sıvı yağ ısıtılır, ince doğranmış soğan ve biberler kavrulur, salça ilave edilir.
Ardından kabuğu soyulmuş ve kuşbaşı doğranmış domatesler eklenir, bir iki karışım daha pişer.
Bu arada bulgur bir iki defa yıkanır ve hazırladığımız domates/soğan harcına karıştırılır, kaynar su eklenir.
Su bulgurun yüzünü iki parmak geçecek şekilde konur, altı kısılır.
Baharatlar ilave edilir ve suyunu çekene kadar pişirilir.
Tam suyu çekmeye yakın bulgurun yumuşaklığı kontrol edilir, tam pişmediyse biraz daha kaynar su eklenir.
Altı kapatılır ve ayrı bir tavada iki kaşık tereyağı iyice eritilir ve hafif yakılır (çok siyahlaşmadan)
Pişmiş bulgurun üzerine sıcak sıcak dökülür ve pilav yaklaşık 10 dakika ağzı kapalı olarak dinlendirilir.
Servis yapmadan altlı üstlü iyice karıştırılır. Afiyet olsun