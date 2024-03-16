Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Yapılışı:

Sıvı yağ ısıtılır, ince doğranmış soğan ve biberler kavrulur, salça ilave edilir.

Ardından kabuğu soyulmuş ve kuşbaşı doğranmış domatesler eklenir, bir iki karışım daha pişer.

Bu arada bulgur bir iki defa yıkanır ve hazırladığımız domates/soğan harcına karıştırılır, kaynar su eklenir.

Su bulgurun yüzünü iki parmak geçecek şekilde konur, altı kısılır.

Baharatlar ilave edilir ve suyunu çekene kadar pişirilir.