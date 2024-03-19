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Haberler Yaşam Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Damaklarda leziz bir tat bırakan ve yapımı da bir o kadar kolay olan havuç tarator davet sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. İftar menüsünde havuç tarator yapmak isteyenler tarifi araştırmaya başladı. Peki havuç tarator nasıl yapılır? İşte lezzetli havuç tarator tarifi...

HABER MERKEZİ
Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Lifli besinlerden biri olan havuç sindirime iyi gelirken göze, kalbe, cilde, gözlere, dişlere vs. pek çok faydası da bulunuyor. İftar sofrası için havuç tarator yapmak isteyenler gerekli malzemeleri ve yapılışını araştırıyor. Peki havuç tarator nasıl yapılır? İşte lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi…

Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Malzemeler:
3 adet havuç
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı yoğurt
Tuz

Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Yapılışı:
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alınır.
Küçük küçük doğradığımız iki diş sarımsak tavaya eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.
Son olarak rendelenmiş havuçlar ilave edilir.
Havuçlar yumuşayıncaya kadar kavrularak ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Havuç tarator nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik havuç tarator tarifi...

Ayrı bir kasede 4 yemek kaşığı yoğurt ile tuz eklenerek çırpılır.
Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alınır.
Havuç taratorumuz servise hazır deneyeceklere afiyet olsun.

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