Lale Orta’nın 500 bin liralık talebi reddedildi

MERKEZ Hakem Kurulu'nun eski başkanı Lale Orta'nın, hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın boşandığı eşi Leyla Aka'nın namusuna yönelik iftirada bulunarak eşi Hakan'la ilişkisi olduğunu iddia ettiğini, bu hususlara boşanma davasında yer verdiğini, bu konularla ilgili gazetelere demeçler verdiğini, kendi eliyle dava dilekçesini basına servis ettiğini manevi yönden zarar gördüğünü belirterek toplamda 500 bin liralık tazminat talepli açtığı dava reddedildi.

Bir çocuk annesi Leyla Aka'nın avukatı Didem Özkardeş ise yaptığı açıklamada, "Lale Orta'nın iddia ettiği tüm konular zaten basına yansıdı. Müvekkilim hiç bir şekilde bulunmadığı gibi asıl mağdur kendisidir. Dava reddedilmesi ile de bu gerçek ortaya çıkmıştır. Müvekkilimin artık boşandı. Tek isteği evladını en iyi şekilde yetiştirmek ve bu olayların dışında tutmaktır" dedi.

Fifa Kokartlı Hakem İbrahim Hakan Ceylan ve eşi Leyla Ceylan arasındaki, şiddet, kıskançlık ve yasak aşk iddiası adliye koridorlarına taşınmış ve ilk kez Yeni Asır gündeme getirmişti. Yasak aşk iddiaları haberine ateş püsküren Orta Leyla Aka'ya 500 bin liralık tazminat davası istemi ile dava açmıştı. İstanbul'da yapılan ilk duruşmanın ardından mahkeme bu talebi redddip herhangi bir unsur bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattı.