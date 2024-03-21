31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

OY KULLANMADA KİMLERİN ÖNCELİĞİ BULUNMAKTADIR?

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.

Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.