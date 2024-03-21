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Haberler Yaşam 31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

Türkiye 31 Mart Perşembe Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gidecek. Seçim, pazar günü yapılsa da özel sektörde çalışan vatandaşlar ise seçim günü mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, seçim günü resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

HABER MERKEZİ
31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

31 Mart Pazar seçim sebebiyle iş yerlerinde resmi tatil olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek. Özel sektörde veya kamuda çalışan vatandaşlar ise seçim günü mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğine odaklandı. İşte merak edilenler...

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

SEÇİM GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Seçim günü, resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir

31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

OY KULLANMADA KİMLERİN ÖNCELİĞİ BULUNMAKTADIR?

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.

Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.

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