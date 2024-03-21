31 Mart seçim günü resmi tatil mi? Pazar günü çalışanlar mesai alacak mı? 2024 resmi tatil olan yerler...

31 Mart Pazar seçim sebebiyle iş yerlerinde resmi tatil olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek. Özel sektörde veya kamuda çalışan vatandaşlar ise seçim günü mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğine odaklandı. İşte merak edilenler...
SEÇİM GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Seçim günü, resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır.
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?
Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir
OY KULLANMADA KİMLERİN ÖNCELİĞİ BULUNMAKTADIR?
Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.
Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.