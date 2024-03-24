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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Atv ekranlarında pazar akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde 5 milyon TL'lik soru açılacak. Eğer yarışmacı doğru cevaplarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

HABER MERKEZİ
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 milyonluk soru geliyor

Berk Göktaş, Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

Heyecan dolu bölüm Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de

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