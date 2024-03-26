Banu Parlak’ın köpeği başka köpeği öldürdü

İSTANBUL'DA Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğine saldırdı. Saldırı sonucu köpeği ölen komşu, Parlak'tan şikayetçi oldu. Olay, önceki saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın, iddiaya göre tasmasız 'Drago' isimli köpeği, komşusu Kılıç ailesine ait 'Leo' isimli köpeğe saldırdı. Banu Parlak'ın köpeğinin saldırdığı diğer köpek ağır yaralanırken, Parlak ile komşuları Cihan Aracı, Mustafa Kılıç ve Emin Kılıç arasında tartışma çıktı.

Parlak, "Drago isimli köpeğim başka bir köpekle oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Bu sebeple saldırgan bir tavır sergilemiştir. Zarar görmüş köpek için çok üzgünüm. Drago'nun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Hukuki sürecin takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi. Parlak'a 4810 lira gerekli tedbirleri almadığı için ceza kesileceği öğrenildi.