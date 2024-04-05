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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

BAHÇELİ, KARANFİL BIRAKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

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