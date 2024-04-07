İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte malzemeleri ve tarifi...

İZMİR KÖFTE TARİFİ

Ekmek içini ve arkasından soğanı rondo dan geçiriyoruz. (isterseniz rendeleyip , ufalayabilirsiniz)

Yumurtayı, ince ince doğranmış maydanozu, baharatları ve kıymayı da ekleyip iyice yoğuruyoruz.

Parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil verip biraz dinlenmesi için tabağa sıralıyoruz.

Patatesleri soyup, elma dilimi şeklinde keselim.

Sıvı yağı iyice kızdırıp (çok yağ çekmesin diye) önce patatesleri arkasından da köfteleri azıcık kızartıyoruz.

Tepsiye bir patates bir köfte şeklinde sıralayın.

Köftelerden sonra kızartma yağından bir kepçe sos tenceremize alıyoruz, Salçamızı da ekleyip iyice karıştıralım.