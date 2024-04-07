İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte malzemeleri ve tarifi...

Mutfağımızın sıkça tercih edilen lezzetlerinden olan İzmir köfte, doyurucu yemekler arasında yerini alıyor. İftarda İzmir köfte tercih edecek olanlar İzmir köfte tarifini ve malzeme listesini araştırıyor. İşte lezzetli İzmir köfte tarifi...
İzmir Köfte için malzemeler:
500 Gram az yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
1 Adet yumurta
1/2 (yarım) demet maydanoz
1,5 Su bardağı bayat ekmek içi
Karabiber, Kırmızı pul biber, kekik, tuz
Diğer Malzemeler
4 Adet domates (3 adedi sosu için , 1 adedi de üzerine dilimlemek için gerekiyor)
4 Adet patates (ufaksa 5 tane de koyabilirsiniz)
3 Adet çarliston biber
1 Tatlı kaşığı salça (tercihen karışık)
Kızartmak için sıvı yağ
İZMİR KÖFTE TARİFİ
Ekmek içini ve arkasından soğanı rondo dan geçiriyoruz. (isterseniz rendeleyip , ufalayabilirsiniz)
Yumurtayı, ince ince doğranmış maydanozu, baharatları ve kıymayı da ekleyip iyice yoğuruyoruz.
Parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil verip biraz dinlenmesi için tabağa sıralıyoruz.
Patatesleri soyup, elma dilimi şeklinde keselim.
Sıvı yağı iyice kızdırıp (çok yağ çekmesin diye) önce patatesleri arkasından da köfteleri azıcık kızartıyoruz.
Tepsiye bir patates bir köfte şeklinde sıralayın.
Köftelerden sonra kızartma yağından bir kepçe sos tenceremize alıyoruz, Salçamızı da ekleyip iyice karıştıralım.
Arkasından rendelediğimiz 3 adet domatesi de ekleyip 10 dakika pişmeye bırakalım, isterseniz sarımsak da atabilirsiniz içine. Kekik ve tuzunu da ekledikten bir kaç dakika sonra ocaktan alıyoruz.
Hazırlanan sosu patates ve köftelerin üzerine hepsine değecek şekilde döküyoruz ki kurumasın pişerken.
Üzerine 1 adet soyulup dilimlenmiş domatesi sıralıyoruz, biberleri de kesip içini temizledikten sonra aralarına yerleştiriyoruz.
Fırına atmadan önce tepsinin kenarından 1 çay bardağı sıcak su koyup önceden ısıtılmış fırında patateslerin üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
30. dakikadan sonra açıp, tepsinin içindeki sostan köftelerin ve patateslerin üzerine biraz gezdirin.