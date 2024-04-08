ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI? | 9-10 Nisan noter açık mı kapalı mı?

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir