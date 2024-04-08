ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI? | 9-10 Nisan noter açık mı kapalı mı?

Bayramda ve arefe gününde noterler açık mı? 9-10 Nisan 2024 noter kapalı mı olacak? Ramazan Bayramı tatilinde noterler çalışıyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtı...
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.
Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak.
NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşlar bu işlemlerini 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren yaptırabilir.
15 Nisan Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.
Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir