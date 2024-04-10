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Haberler Yaşam Bugün bayramın ilk günü alışveriş merkezlerindeki mağazalar açık mı?

Bugün bayramın ilk günü alışveriş merkezlerindeki mağazalar açık mı?

Bugün Ramazan Bayramı'nda açık olan mağazalar araştırılıyor. Bayramda alışveriş merkezlerindeki mağazaların açık olup olmadığı merak ediliypr. Peki bugün 10 Nisan Çarşamba 2024 AVM'ler açık mı? İşte AVM çalışma saatleri...

HABER MERKEZİ
Bugün bayramın ilk günü alışveriş merkezlerindeki mağazalar açık mı?

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler bayramda saat kaçta açılıyor? Bayram AVM çalışma saatleri kaç? soruları merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapacak olanlar AVM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri...

Bugün bayramın ilk günü alışveriş merkezlerindeki mağazalar açık mı?

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Alışveriş merkezi özelinde değişiklik gösterebilecek bu durum kapsamında bazı AVM'lerin bayramın ilk günü geç açıldığı da biliniyor. AVM'ler genellikle saat 10.00 itibarıyla açılıyor ve saat 22.00 itibarıyla kapanıyor. Bayramın 1. günü bazı AVM'lerin 12.00-13.00 saatleri arasında açılması da ihtimaller arasında.

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