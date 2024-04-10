Bugün bayramın ilk günü alışveriş merkezlerindeki mağazalar açık mı?

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler bayramda saat kaçta açılıyor? Bayram AVM çalışma saatleri kaç? soruları merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapacak olanlar AVM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri...
BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Alışveriş merkezi özelinde değişiklik gösterebilecek bu durum kapsamında bazı AVM'lerin bayramın ilk günü geç açıldığı da biliniyor. AVM'ler genellikle saat 10.00 itibarıyla açılıyor ve saat 22.00 itibarıyla kapanıyor. Bayramın 1. günü bazı AVM'lerin 12.00-13.00 saatleri arasında açılması da ihtimaller arasında.