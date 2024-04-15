23 Nisan hangi güne geliyor? 23 Nisan’da okullar tatil mi?

Nisan ayının sonlarına doğru yaklaşırken 23 Nisan'ın da hangi güne geldiği ve o gün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar tatil planı yaparken '23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hafta içine mi geliyor?' soruları merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...
23 NİSAN BU YIL HANGİ GÜN?
23 Nisan bu yıl Salı gününe denk geliyor. 23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler de tatil edilecek.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı