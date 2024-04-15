23 Nisan hangi güne geliyor? 23 Nisan’da okullar tatil mi?

23 NİSAN BU YIL HANGİ GÜN?

23 Nisan bu yıl Salı gününe denk geliyor. 23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler de tatil edilecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.