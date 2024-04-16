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Haberler Yaşam Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölümünden yayınlanan fragman büyük merak uyandırdı. Cezayir, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar. Gergin geçen toplantısının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ
Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır.

Sürpriz karar herkesi şaşırtacak! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek

Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

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