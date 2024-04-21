ALES soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM ALES cevap görüntüleme...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) yapıldı.

Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yaptı. Sınavda, 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanıldı, emniyet dahil 25 bin 684 görevli yer aldı.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u ÖSYM tarafından yayınlandı.

Sınava başvuran adaylar, 21 Nisan 2024 tarihinde saat 13.45'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 1 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.