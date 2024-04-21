Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Sınav kaç saat sürüyor? İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği bursluluk sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Öğrenciler 'Bursluluk sınav süresi ne kadar? Sınav kaçta bitiyor? Sorular ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır?' sorularını merak ediyor. İşte MEB bursluluk sınavına dair merak edilenler...
2024 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile sabah saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. İOKBS saat 12.00'de sona erecek.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak
BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.
Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı tarih ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
İOKBS KONTENJAN DAĞILIMLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
(a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,
(b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
(c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip
ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
(ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.