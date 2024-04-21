Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Sınav kaç saat sürüyor? İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı tarih ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.