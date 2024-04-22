23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan Salı günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...