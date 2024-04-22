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Haberler Yaşam 23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 Nisan Salı kargolar açık mı, kargo teslimi ve dağıtımı yapılacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Kargo göndermesi gereken veya siparişini teslim alacak kişiler kargoların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

HABER MERKEZİ
23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan Salı günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.

23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.

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