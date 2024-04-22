23 nisan resmi tatilde kargolar açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan Salı günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.
Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.