Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık