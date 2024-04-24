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Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağmur bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Ege'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 24 Nisan Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli fırtına uyarısı! 24 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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