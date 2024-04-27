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Haberler Yaşam 37 kiloya düştü tahliye edildi

37 kiloya düştü tahliye edildi

HABER MERKEZİ
37 kiloya düştü tahliye edildi
MODA programıyla tanınan Bahar Candan ve ablası Nihal Candan lüks yaşamları ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın fenomenleri olmuşlardı. 16 Kasım 2023'te ucuz otomobil vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla tutuklanan kardeşlerden yeni bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan kardeşlerden Nihal Candan'ın 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 37 kiloya düştüğü öğrenilmişti.
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