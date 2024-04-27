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Haberler Yaşam Eski Bakan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ
Eski Bakan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
BEŞİKTAŞ'TAKİ evinde hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde 24 Nisan tarihinde hayatını kaybetmişti. Yılmaz için Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor, siyaset ve sanat camiasının önemli isimleri ile sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Karacaahmet mezarlığına defnedildi.
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