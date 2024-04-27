Sibergöz operasyonu: 49 şüpheli adliyede

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, 'ürün bedeli', 'kargo bedeli', 'kapora' ya da 'sigorta bedeli' alarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şebekenin 3 farklı çağrı merkezi kurduğunu belirledi. Şüphelilerin depremzede ve engellilerin de aralarında olduğu 37 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı. Aralarında dolandırıcılık şebekesi lideri olduğu değerlendirilen Serkan K.'nin de olduğu 49 şüpheli ise adliyeye sevk edildi