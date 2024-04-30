Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda okullar veya üniversiteler kapalı mı?

Kurban Bayramı

Bu bayram, dini bir öneme sahip olup 15 Haziran Cumartesi'den 19 Haziran Çarşamba'ya kadar olan günleri kapsamaktadır.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü pazartesi gününe denk gelerek bir tam gün resmî tatil oluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı olan 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Bir tam gün olarak resmî tatil oluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk geliyor ve bir tam gün resmî tatil olarak kutlanıyor.