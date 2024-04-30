Yarın okullar tatil mi? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda okullar veya üniversiteler kapalı mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar ve üniversiteler tatil mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte cevabı...
BUGÜN (30 NİSAN) YARIM GÜN MÜ, 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
30 Nisan 2024 Salı günü herhangi bir tatil söz konusu değil. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve çalışanlar için 1 Mayıs'ta resmi tatil olacak.
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olmasından dolayı üniversiteler de tatil olacak.
2024 YILI RESMÎ TATİLLER
Bu yılda sizleri bekleyen resmî tatillerin de heyecanını yaşıyor olabilirsiniz. Tatillerinizi ve özel planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olan 2024 yılı resmî tatiller şu şekilde açıklanabilir:
1 Ocak Yılbaşı
1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen bu özel gün, yeni bir yılın başlangıcı olduğu için resmî tatil olarak yer almıştı.
Ramazan Bayramı
9 Nisan Salı ile 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki resmî tatil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Tam bir gün resmî tatil yapılıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
İşçi Bayramı olarak anılan 1 Mayıs Çarşamba günü resmî tatil olarak bir gün tatil oluyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Pazar gününe denk gelen bu özel bayram; Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiş olup, bu nedenle bir tam gün süresince resmî tatil olarak kutlanmaktadır.
Kurban Bayramı
Bu bayram, dini bir öneme sahip olup 15 Haziran Cumartesi'den 19 Haziran Çarşamba'ya kadar olan günleri kapsamaktadır.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü pazartesi gününe denk gelerek bir tam gün resmî tatil oluyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Zafer Bayramı olan 30 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Bir tam gün olarak resmî tatil oluyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Salı gününe denk geliyor ve bir tam gün resmî tatil olarak kutlanıyor.