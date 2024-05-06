2024 KURBANLIK FİYATLARI| Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekaletle büyükbaş, küçükbaş kurbanlık hisse bedeli

2024 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.



Buna göre; Ülkemizde 2024 vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak açıklandı.