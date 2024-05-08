Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Bursluluk sınavı sonuç açıklama tarihi...

Son dakika haberleri...21 Nisan tarihinde gerçekleşen bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. İşte MEB bursluluk sınavı sonuç açıklama tarihi...
2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek
BURSLULUK BAŞLANGICI
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır