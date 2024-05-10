Her üç siber saldırıdan biri fidye yazılımından

Siber saldırıların kafaları karıştıran, kurumları iş yapamaz hale getiren tehditleri kurumların dijital iş yapma yeteneği arttıkça daha etkili oluyor. Üstelik her 3 siber saldırının birinde fidye yazılımları doğrudan etkili oluyor. Kaspersky'nin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan araştırması, hedefli fidye yazılımı gruplarında endişe verici bir artış olduğunu ortaya koydu.

SOFİSTİKE SALDIRILAR YAPILDI

Veriler, 2022'ye kıyasla bu grupların sayısında küresel çapta yüzde 30'luk şaşırtıcı bir artış olduğunu ve saldırılarının bilinen kurbanlarında yüzde 71 artış olduğunu gösterdi. Rastgele saldırıların aksine, bu hedefli gruplar gözlerini kamu kurumlarına, önde gelen kuruluşlara ve işletmelerdeki belirli kişilere dikmiş durumda. Siber suçlular sofistike ve kapsamlı saldırılar düzenlemeye devam ettikçe, siber güvenliğe yönelik tehdit daha da belirginleşiyor.

SIZINTILAR DA ÇOK ETKİLİ OLDU

2023'te Lockbit 3.0 en yaygın fidye yazılımı olarak öne çıktı ve 2022'deki bir sızıntıdan yararlanarak dünya çapındaki kuruluşları hedef alan özel varyantlar üretti. BlackCat/ALPHV, FBI ve diğer kurumların ortak çalışmasıyla faaliyetlerinin sekteye uğratıldığı Aralık 2023'e kadar ikinci sırada yer aldı. Ancak BlackCat hızla toparlanarak fidye yazılım gruplarının ne kadar dayanıklı olabileceğini gösterdi. Yeni Zelanda güvenlik firması Emsisoft'a göre listenin üçüncü sırasında, yönetilen dosya aktarım sistemi MOVEIt'i ihlal ederek Aralık 2023'e kadar 25 binden fazla kuruluşu etkileyen Cl0p yer aldı. Kaspersky, 2023 Fidye Yazılımlarının Durumu raporunda BlackHunt, Rhysida, Akira, Mallox ve 3AM gibi birkaç kayda değer fidye yazılımı ailesi de belirledi. Fidye yazılımı ortamı geliştikçe, daha küçük, daha yakalanması zor gruplar ortaya çıkıyor ve kolluk kuvvetleri için yeni zorluklar oluşturuyor.

YENİ ÖNLEMLERE İHTİYAÇ VAR

Araştırmaya göre, Hizmet Olarak Fidye Yazılımı (RaaS) platformlarının yükselişi siber güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirerek proaktif önlemlere duyulan ihtiyacı vurguluyor. Kaspersky'nin olay müdahale ekibi, fidye yazılımı saldırılarının 2023'te her üç siber güvenlik olayından birini oluşturduğunu belirtti. Araştırmada, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yapılan saldırılar, endişe verici bir verimlilikle büyük ölçekli saldırıları kolaylaştıran önemli vektörler olarak ortaya çıktı. Genel olarak, fidye yazılımı grupları, hedeflerine ulaşmak için çeşitli araçlar ve teknikler kullanarak ağ güvenliği açıklarını sofistike bir şekilde anladıklarını gösteriyor. Fidye yazılım saldırılarına ve etki alanı ele geçirmelerine karşı savunmak için sağlam siber güvenlik önlemlerine duyulan ihtiyacı vurgulayarak, kurbanlarına sızmak için iyi bilinen güvenlik araçlarını kullanıyorlar ve halka açık güvenlik açıklarının yanında yerel Windows komutlarından yararlanıyorlar.