‘Dünyaya anne kalbi merhameti diliyorum’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerinden annelerle bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı.

FİLİSTİNLİ ANNELER

ANNELERE seslenen Emine Erdoğan, "Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum. Üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarımızı diri tutuyor. İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin'in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da, anneler ile sohbet edip, karşılaştıkları konularla ilgili istişarelerde bulunduklarını aktararak, "Zor günlerinde devletin yanlarında olduklarını bilmeleri onları çok mutlu ediyor. Bizler her zaman ailelerimizin, özellikle bizim hizmet modellerinden faydalanan ailelerimizin yanındayız ve takipçisiyiz" dedi. Göktaş, İsrail'in bombardımanı altında zorlu süreçlerde yaşayan Filistinli anneler başta olmak üzere; şehit, gazi yakını, engelli ve koruyucu anneler ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİ

KAS erimesi hastalığı bulunan ve solunum cihazıyla sınıfta ders anlatan öğretmen Gamze Kılıç'ın annesi Nurcan Kılıç da programa ilişkin memnuniyetini, "Bugün buraya gelmemiz çok özel hissettirdi" sözleriyle dile getirdi. Emine Erdoğan'ın kendilerini güzel karşıladığını ifade eden Kılıç, "Güzel konuştu, biz de çok rahattık, sorunlarımızı, sevgilerimizi paylaştık" dedi.

CESARET TİMSALİ

EMİNE Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi 'Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla anıyor, anne sevgisinin tüm kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum."

EVLATLARIYLA ŞEHİTLİKTE BULUŞTULAR

EVLATLARI vatan uğruna şehit düşen anneler, Anneler Günü'nde de evlatlarına koştu. Evlatlarının şehadetlerinin üzerinden 30 yıl da 7 ay da geçse acıları dinmeyen anneler, Anneler Günü'nde şehitliklere giderek çocuklarını ziyaret etti, dua etti, mezarlara çiçek ekti.

ŞIRNAK'TA 2004 yılında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Suat Sarı'nın annesi Güldane Sarı, oğlunun 3 aylık evliyken şehit olduğunu söyledi. Acısının hiç dinmediğini ifade eden Sarı, "Günlük namazımda dua ediyorum. 'Eğer bir gün Suat'ıma dua etmezsem o gün Allah canımı alsın' dedim. İnancımızla, dualarımızla dayanmaya çalışıyoruz, insanoğlu neye katlanmıyor ki. Acısı bitmiyor, biz ona kavuşana kadar da bitmez. Umudum yok, isterdim ki arasın, sorsun veya gelsin, elimi öpsün ama onlar yok. Biz geliyoruz mecbur. Her cuma gelmeye çalışırım, fırsat buldukça gelirim, aklım hep burada" diye konuştu.

'HER ŞEYİNİ SAKLIYORUM'

SURİYE El-Bab'da 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de ağladığı zaman oğlunu rüyalarında göremediğini dile getirdi. Akıllı, terbiyeli bir evlada sahip olduğunu anlatan Çelik, "Anneler Günü'mü kutlardı. Ankara'da askerlik yaparken Anneler Günü'ne denk gelmişti, acemiliğin ardından bana hediye alıp getirmişti. Her şeyini saklıyorum, yırtık ayakkabısını, tırnak makasını, anahtarını, tespihini... Ben onun çöpüne kıyamam. Sürekli geliyorum buraya, yokluğu çok zor" dedi.

ÇOCUKLARI TERÖRÜN ELİNDE

DİYARBAKIR'DA eski HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eyleminde olan anneler, Anneler Günü'ne evlat hasreti nedeniyle buruk giriyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı eylem yaklaşık 5 yıldır sürüyor.

"7 YILDIR HASRET ÇEKİYORUM"

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, 5 yıldır HDP il binası önünde olduğunu, 7 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. İlk göz ağrısını kendisinden alındığını belirten Elhaman, " 7 Anneler Günü'dür evladımdan ayrıyım. Allah, hakkımızı onlara bırakmasın. Evladımı onlardan alacağım. Evladım hiçbir zaman Anneler Günü'nü kaçırmazdı. Daha 3-4 yaşlarında bile Anneler Günü'nü kutlardı. Büyüdükten sonra da bana hep ayakkabı alırdı. 'Cennet, annelerin ayağı altında' derdi. Buradan sesleniyorum. Anneler Günü nedeniyle bütün anneleri buraya çağırıyorum. Bilsinler ki evlatlarımızı o katillere bırakmayacağız" dedi.