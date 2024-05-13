Hastane randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevusu en son ne zaman, saat kaçta iptal edilebilir?

Onaylı hastane randevusuna gidilmezse ne olur? Onaylı MHRS randevusu nasıl iptal edilir? İptal edilen randevular, hizmet bekleyen hastalara tahsis edilecek.
ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?
Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunan, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan yeni bir uygulamadır.
RANDEVU ONAYI ŞART MI?
Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek.
ONAY VERİLEN RANDEVU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?
Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.
RANDEVUYA ONAY VERİLMEZSE NE OLACAK?
Son onay saatine kadar kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.
ONAYLAYIP GİTMEYENLERE NE OLACAK?
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
RANDEVUSUNA GİTMEYENLER AYNI HASTANEDEN RANDEVU ALABİLECEK Mİ?
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.
ONAY SİSTEMİ TÜM RANDEVULAR İÇİN ZORUNLU OLACAK MI?
Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış olacak.
Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22-23 Mayıs tarihlerinde alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.
ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNDEN MUAF OLAN GRUPLAR VAR MI?
Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.