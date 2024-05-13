Hastane randevusu nasıl iptal edilir? MHRS randevusu en son ne zaman, saat kaçta iptal edilebilir?

RANDEVUSUNA GİTMEYENLER AYNI HASTANEDEN RANDEVU ALABİLECEK Mİ?

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.