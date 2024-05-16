Darp etmenin şifresi ‘dekor’

DOLANDIRICILIK ve kara para aklama suçundan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan ile 24 yıla kadar hapsi istenen ablası Nihal Candan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Nihal Candan yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü için sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak iddianamede Candan'ın tahliyesine, "Suç örgütündeki konumu ve tutuklulukta geçen süre" gerekçe olarak gösterildi. Öte yandan örgütün yaptıkları dolandırıcılık eylemine kendi aralarında, "Proje" ismini koydukları ortaya çıktı. İtirafçı olan bir sanık, ifadesinde şunları anlattı: "Örgüt içinde ayrılmak isteyene ya da itaatsizlik yapana, 'Dekor Yapma' olarak tabir edilen darp ve yaralama şeklinde zorlamalar yapılır. Tüm eylemler videoya çekilir, üyelere gönderilir. Bahar Candan'a da 'dekor' yapıldığını duydum. 'Candan Darp edildi' diye arama yaparsanız yüzünün sağ tarafında darp izini görürsünüz" dedi.